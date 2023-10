Aufregung am Freitagnachmittag Schüsse in Lokal gefallen: Cobra in der Villacher Innen­stadt im Einsatz Villach - Für Aufregung sorgte am Freitagnachmittag, dem 16. Dezember 2022, ein Cobra-Einsatz in der Villacher Innenstadt. Leser fragen: "Was ist da los?" von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) Eilmeldung © Leser Artikel zum Thema Schüsse fielen in Villacher Lokal: Mut­maßlicher Täter wurde fest­genommen

Blaulicht, wohin das Auge reicht: Am Freitagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, rückten mehrere Polizeistreifen und die Spezialeinheit Cobra zu einem Einsatz in der Villacher Innenstadt aus. Dies bestätigte auch Polizei-Pressesprecherin Waltraud Dullnigg gegenüber 5 Minuten, ansonsten hielt sie sich aber noch bedeckt. Auch die umliegenden Straßen waren vorübergehend gesperrt, in der Zwischenzeit wurde diese aber wieder aufgehoben.

Schuss gefallen?

Ersten Informationen zufolge dürften drei Schüsse aus einem Lokal im Bereich der Markthalle in Villach gefallen sein. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Bei dem mutmaßlichen Täter dürfte es sich um einen Stammgast gehandelt haben. Näheres ist noch nicht bekannt.

#Update: Mit uns sprach Hauptmann Dietmar Koller, Leiter der Kriminalpolizei in Villach, über den Einsatz in der Innenstadt. Mehr zu dem Thema lest ihr hier.