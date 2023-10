Interview

Schüsse fielen in Villacher Lokal: Mut­maßlicher Täter wurde fest­genommen

Villach - Schockmoment in der Villacher Innenstadt: Am Freitagnachmittag fielen plötzlich drei Schüsse in einem Lokal nahe der Markthalle. Im Gespräch mit 5 Minuten verriet Hauptmann Dietmar Koller, Leiter der Kriminalpolizei in Villach, erste Details über den Einsatz.

von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (313 Wörter) Exklusiv

Dietmar Koller, Leiter der Kriminalpolizei in Villach