Digitale Werbung in Kärnten DooH-Kampagne von WellCard zeigt den schnellsten Weg zum entspannten Geschenk Kärnten - Mit einer kärntenweiten Kampagne auf monitorwerbung zeigt WellCard, wie einfach es ist, schöne Momente zu schenken. von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) Werbung Wellness-Momente & sanfte Erholung schenken: Mit der WellCard ganz einfach. © monitorwerbung

Ein entspanntes Eintauchen in die weite Welt der Wellness. Wärmendes Wasser, ruhige Momente, sanfte Erholung. Wer sehnt sich nicht nach all den Verheißungen, mit denen man seinen Liebsten, Freunden oder Mitarbeitern nachhaltig Freude schenken kann. Ganz einfach, schnell und in ihrem Angebot breit gefächert geht das mit der WellCard. Sie ist Österreichs führende Gutschein- und Geschenkkarte für Thermen und Wellnesshotels. Und damit ein Schlüssel zu über 500 Thermen, Day Spa’s und den schönsten Wellnesshotels in 9 Ländern.

Technisch ausgefeilt und mit einem modernen System im Hintergrund bietet die WellCard jedoch weit mehr als einen reinen Wertgutschein. Dank des Auflade-Bonus können Eintritt, Übernachtungen, Behandlungen und vieles mehr in Anspruch genommen und bequem bargeldlos bezahlt werden. Allfällige Restguthaben bleiben gespeichert und 30 Jahre lang gültig. Wer sein Guthaben online aufstockt, kommt obendrein in den Genuss des Auflade-Bonus und erhält 10 % Bonus-Guthaben on top.

Michael Semmler von WellCard: „Unsere Kampagne auf LED-Walls sowie In- und Outdoormonitoren kommt super an, weil sie animiert ist und so noch mehr Blicke auf sich zieht“ © WellCard

Die besten Adressen

Als Kenner der besten Adressen und Premium-Angebote war für WellCard-Geschäftsführer Michael Semmler deshalb schnell klar, dass die aktuelle Kampagne der erfolgreichen Gutscheinkarte drei Kriterien zu erfüllen hat: Sie muss an Kärntens Top-Standorten Aufmerksamkeit erregen. Sie muss modern sein. Und sie soll zusätzlich am Point-of-Sale den bequemen Weg zum passenden Weihnachtsgeschenk ebnen. „Mit monitorwerbung Kärnten haben wir einen Partner, der all das ermöglicht. Wir erreichen mit den großflächigen LED-Walls in sämtlichen Bezirken in Kärnten aktuell 30.000 Autofahrer täglich. Zusätzlich sind wir in sämtlichen Spar- und Adeg-Filialen, die von monitorwerbung vermarktet werden, präsent. Also genau dort, wo die Menschen unsere WellCard kaufen können“, so Semmler. Und last but not least kommt die aktuelle Kampagne super an, weil sie animiert ist und so noch mehr Blicke auf sich zieht.