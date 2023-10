Super! Erfolgreiche Bildungs­arbeit im Biosphären­park: Heuer mehr als 4.700 Schüler erreicht Nockberge - Die Bildungsarbeit im Biosphärenpark Nockberge trägt Früchte: In nur vier Jahren ist es gelungen, mit allen Pflichtschulen im und um den Biosphärenpark-Kooperationen einzugehen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (224 Wörter) #GOODNews © Büro LRin Schaar

Auch die Volksschulen Bad Kleinkirchheim, Döbriach und Radenthein wurden nun offiziell als Biosphärenpark-Schulen ausgezeichnet. Demnächst erfolgt auch die offizielle Ehrung der Volksschule Trebesing als Partnerschule. Dann sind es bereits 20 offizielle Biosphärenpark-(Partner-)Schulen, freut sich die zuständige SPÖ-Landesrätin Sara Schaar: „Die vielseitigen Bildungsprogramme im Biosphärenpark Nockberge schaffen Verständnis für die Natur, Möglichkeiten für ein nachhaltiges Leben im Einklang mit der Natur, Begeisterung für die Biosphärenpark-Idee und eine Identifikation mit der Region.“

4.700 Schüler wurden heuer erreicht

Der Biosphärenpark Nockberge begeistert somit Klassen von der ersten bis zur zwölften Schulstufe – mit dem Biosphärenpark-Unterricht, der mobilen Schule „Schlaufux on Tour“ und mit Projekttagen. Dadurch wurden alleine in diesem Jahr mehr als 4.700 Schüler erreicht. Vermittelte Themen dabei sind unter anderem die Orientierung in der Bergwelt, Entdeckungen im Bergwald oder auch die Welt der Bionik. Die Schulprogramme wecken die Neugierde sowie den Forschergeist der Kinder und Jugendlichen. „Seit 2019 begeistern die Biosphärenpark-Ranger mit eigens dafür erarbeiteten Unterrichtsmaterialien im Klassenzimmer. Zusätzlich werden die Themen, die auf den Lehrplan abgestimmt wurden, im Rahmen von Exkursionen und Wandertagen vertieft“, bemerkt Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann.

Die Biosphärenpark Nockberge setzt auch immer mehr Initiativen im Bereich Erwachsenenbildung. Monatlich werden im Rahmen des Bildungskalenders unterschiedliche Veranstaltungen angeboten, die für alle Interessierten offenstehen.