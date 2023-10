Wie schön! Traditioneller Barbara­markt im Hoch­tal war voller Erfolg Bad Bleiberg - Maroni, Fleischnudel und heiße Getränke: Der traditionelle Barbaramarkt fand auch heuer wieder am Samstag, dem 3. Dezember 2022, zu Ehren der Heiligen Barbara in Bad Bleiberg statt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) #GOODNews © Marktgemeinde Bad Bleiberg

Der einzige Barbaramarkt in ganz Kärnten fand auch heuer wieder am Samstag, 3. Dezember 2022, zu Ehren der Heiligen Barbara statt – organisiert vom Tourismusverband Bad Bleiberg unter Obfrau Monika Hausmann.

Köstliche Schmankerl’n und kreatives Handwerk

“Bei den Marktständen wurden köstliche Schmankerl’n, wie heiße Maroni, Fleischnudel mit Sauerkraut, heiße und kalte Getränke sowie der beliebte Barbaraschnaps ausgeschenkt”, berichtet Bürgermeister Christian Hecher (ULB). Angeboten wurden aber auch selbstgemachte Produkte wie Kekse, Kuchen, Säfte, Marmeladen, Nudelvariationen und Speck. Vor dem Knappenhaus gab es zudem einen Kunst- und Handwerksmarkt.

Nikolaus besuchte den Barbaramarkt

Zu den Highlights zählte unter anderem die Weihe der Barbarazweige zur Mittagszeit, welche musikalisch von der Jagdhornrunde Bad Bleiberg umrahmt wurde. Um 16 Uhr wurden außerdem Sackerln vom Nikolaus an die kleinen Besucher verteilt. “Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten zur Durchführung dieser großartigen Veranstaltung in unserem Hochtal”, meint Hecher abschließend.