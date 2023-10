Schwanger Model Cheyenne Ochsen­knecht (22) erwartet ihr zweites Kind Graz-Umgebung - Rund ein Jahr nachdem Cheyenne Ochsenknecht ihre Tochter Mavie zur Welt brachte, soll sie jetzt erneut schwanger sein. Das Model lebt mit ihrem Ehemann, dem Steirer Nino Sifkovits, in der Nähe von Graz. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © pixabay/Marjonhorn

Vor wenigen Monaten gaben sich Cheyenne Ochsenknecht und der Steirer Nino Sifkovits das Ja-Wort. Mit ihrer einjährigen Tochter Mavie wohnen sie in der Nähe von Graz. Jetzt gibt es wieder gute Neuigkeiten im Hause Ochsenknecht-Sifkovits. Wie mehrere Medien berichten, soll das 22-jährige Model wieder schwanger sein. Gegenüber RTL bestätigte ihr Management die Neuigkeiten. Das Paar selbst hält sich zu den Baby-News allerdings noch bedeckt. „Nur zur Info: Ich habe gegenüber dem Fernsehen oder den Zeitungen überhaupt gar nichts offiziell bestätigt”, so Ochsenknecht am Freitagnachmittag in einer Instagramstory.