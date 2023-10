Versprechen auf die Republik Weihnachts­angelobung in St. Urban: 150 Rekruten sprachen ihren Treue­eid St. Urban - Die traditionelle Weihnachtsangelobung des Bundesheeres fand am Freitag, dem 16. Dezember 2022, im Strandbad St. Urban statt. Organisiert wurde sie vom Militärkommando Kärnten in Zusammenarbeit mit der Gemeinde St. Urban und dem Führungsunterstützungsbataillon 1 aus Villach. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (197 Wörter) © LPD Kärnten/Jannach

150 Rekruten legten am Freitag im Strandbad St. Urban ihr Versprechen auf die Republik Österreich und die Demokratie ab. Angelobt wurden dabei die im November und Dezember 2022 eingerückten Soldaten des Führungsunterstützungsbataillons 1 aus der Lutschounig-Kaserne in Villach.

Rückblick auf das Jahr 2022

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) betonte bei seiner Ansprache das hohe Ansehen des österreichischen Bundesheers aufgrund seiner vielen Verdienste wie der Sicherung der Landesgrenzen, der Erhaltung der Neutralität und der Katastrophen- sowie Assistenzeinsätze. “Ihr steht in einem positiven Mittelpunkt, im positiven Interesse der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ihr werdet dieses österreichische Bundesheer in den nächsten Monaten repräsentieren und damit gleichzeitig die Republik Österreich in ihrem internationalen Kontext”, so Kaiser in Richtung der Rekruten. Militärkommandant Walter Gitschthaler blickte auf das Jahr 2022 zurück, das von multiplen Krisen geprägt war. So sei das Bundesheer sowohl an den Grenzen Österreichs im Einsatz gewesen als auch nach der Naturkatastrophe im Gegendtal.

Reibungslose Zusammenarbeit

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dietmar Rauter, Bürgermeister der Gemeinde St. Urban, bedankte sich bei allen Organisatoren der Angelobung für die reibungslose Zusammenarbeit. Musikalisch begleitet wurde die Angelobung von der Militärmusik Kärnten, die Moderation übernahm Vizeleutnant Franz Brunner.