Auszeichnung Admonterin Nora Landl gewinnt Nationalpark-Forschungspreis Graz - Admonterin Nora Landl wird für ihre Arbeit über den Kühgraben im Nationalpark Gehäuse ausgezeichnet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (210 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Die Admonterin Nora Landl behandelte in ihrer Masterarbeit den Kühgraben im Nationalpark Gesäuse. Sie wurde dafür nun mit dem „Nationalparks Austria Forschungspreis 2022“ ausgezeichnet.

Auswirkung menschlicher Aktivität

Die ehemalige Studentin der Angewandten physischen Geographie und Gebirgsforschung an der Karl-Franzens-Universität Graz untersuchte die Auswirkungen menschlicher Aktivität auf die geomorphologischen Prozesse des Kühgrabens im Nationalpark Gesäuse. Moderne Methoden erlaubten Nora Landl 3D-Abbildungen des steilen Seitengrabens der Enns zu erstellen und seine Entwicklung über die Jahre näher unter die Lupe zu nehmen. Unter fachlicher Anleitung von Wolfgang Sulzer analysierte sie die dort wirkenden Prozesse und die Veränderungen der Höhen durch die massive Geschiebeführung im Kühgraben.

Viele Forschungsmöglichkeiten

„Als Geographin bot mir meine Heimat das Gesäuse viele Forschungsmöglichkeiten an und ich bin froh durch meine Masterarbeit noch mehr dessen Prozesse verstehen zu können”, sagt Nora Landl.

"Dass diese Arbeit auch einen Preis gewinnt, ist nur die Draufgabe!" Nora Landl

Auszeichnungen und Preisgelder

Der Nationalparks Austria Forschungspreis soll junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler animieren ihre universitären Abschlussarbeiten in einem österreichischen Nationalpark zu schreiben. Prämiert werden Arbeiten, die im Zuge der Erstellung in engem Austausch mit den Nationalparkverwaltungen abgestimmt und erarbeitet wurden. Das Preisgeld beträgt für abgeschlossene Bachelorarbeiten 500 Euro, für Master- und PhD-Arbeiten an Universitäten und Fachhochschulen 1.000 Euro.