Auf diese Konzerte dürft ihr euch 2023 freuen! Graz - 2023 kommen wieder zahlreiche Künstler nach Graz! Wir verschaffen euch hier einen groben Überblick zu den Acts die euch heuer erwarten!

Ob Melissa Naschenweng, Capital Bra oder Seiler & Speer – heuer ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei.

Melissa Naschenweng und vieles mehr

Austro-Pop-Fans aufgepasst: Melissa Naschenweng kommt am 24. März 2023 mit ihrer Bergbauern-Tour 2023 in die Stadthalle Graz. Anschließend könnt ihr die Sportfreunde Stiller am 26. Mai 2023 auf der Kasemattenbühne Graz genießen. Am 3. Dezember 2023 kommen die SEER nach Graz ins Congress mit ihrer Stad-Tour. Auch die Seiler & Speer dürfen wir am 9. Dezember 2023 in der Stadthalle Graz begrüßen.

Capital Bra zieht es in die Grazer Stadthalle

Deutschrap-Fans zieht euch warm an: Begrüßt dieses Jahr eine Menge an Deutschrap-Artisten. Am 15. April kommt T-Low ins Popculture (PPC) nach Graz. Gefolgt von Rap-Star Capital Bra. Begleitet Capital Bra bei seinem Konzert am 2. Juni 2023 in der Stadthalle Graz. Auch auf Sido könnt ihr gespannt sein. Mit seiner Tour -Paul- live mit dir kommt der bekannte Rapper am 2. November in die Stadthalle Graz.

A-cappella und Concert Shows

Auch für A-cappella und Concert-Show-Fans ist 2023 eine volles Programm dabei. The Concert-show: Game of Thrones könnt ihr am 1. April in der Stadthalle Graz besuchen. Auch The Concert: Disney 100 kommt nach Graz. Es findet am 16. April in der Stadthalle Graz statt. Hier erwartet euch eine riesige Palette an Disney-Liedern aus den letzten 100 Jahren. Am 20. Mai 2023 könnt ihr die Us-amerikanische A-cappella-Gruppe Pentatonix in der Stadthalle Graz begrüßen.