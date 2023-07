Bilanz Rekord­jahr: ÖAMTC-Flug­retter flogen mehr als zwei Einsätze pro Stunde Steiermark - Auf einen neuerlichen Einsatzrekord blickt die ÖAMTC-Flugrettung 2022 zurück. 21.934-mal hoben die Notarzthubschrauber im vergangenen Jahr ab. Allein der Christophorus 12 hob 1.476 Mal vom Stützpunkt in Graz ab. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (319 Wörter) © ÖAMTC

“Diese beeindruckende Zahl zeigt, dass die schnelle Hilfe aus der Luft mehr denn je gebraucht wird”, fasst es Geschäftsführer Marco Trefanitz zusammen. Im Schnitt wurde die Christophorus-Flotte zu mehr als zwei Einsätzen pro Stunde – Tag wie Nacht – alarmiert. Der Einsatzstärkste Tag des Jahres war der 26. Juni 2022 mit 116 Einsätzen.

1.047 Nachteinsätze

Die meisten Einsätze wurden in Niederösterreich (5.369), der Steiermark (3.964) und Tirol (2.940) geflogen. Die Gründe für die Alarmierung eines ÖAMTC-Notarzthubschraubers sind vielfältig: Am häufigsten (47 Prozent) hoben sie zu internistischen und neurologischen Notfällen ab. Zu Unfällen in der Arbeit, im Haushalt, in der Schule oder in der Freizeit wurden sie 3.361-mal (15 Prozent der Einsätze) gerufen, Verkehrsunfälle machten nur knapp sieben Prozent aller Einsätze aus. In der Statistik 2022 sind außerdem 701 Taubergungen, bei denen Personen aus unwegsamem Gelände gerettet wurden, sowie 1.047 Nachteinsätze zu finden.

Die Stützpunkte im Detail Christophorus 1/Innsbruck: 809 Einsätze(2021: 652)

Christophorus 2/Gneixendorf: 1.631 Einsätze (2021: 1.629)

Christophorus 3/Wiener Neustadt: 1.623 (2021: 1.500)

Christophorus 4/Reith: 1.033 (2021: 697)

Christophorus 5/Zams: 896 Einsätze (2021: 608)

Christophorus 6/Salzburg: 1.637 (2021: 1.440)

Christophorus 7/Lienz: 737 Einsätze (2021: 725)

Christophorus 8/Nenzing: 993 Einsätze (2021: 755)

Christophorus 9/Wien: 1.808 Einsätze (2021: 1.735)

Christophorus 10/Linz: 1.155 Einsätze (2021: 1.141)

Christophorus 11/Klagenfurt: 1.215 Einsätze (2021: 1.304)

Christophorus 12/Graz: 1.476 Einsätze (2021: 1.364)

Christophorus 14/Niederöblarn: 797 Einsätze (2021: 727)

Christophorus 15/Ybbsitz: 999 Einsätze (2021: 997)

Christophorus 16/Oberwart: 1.232 Einsätze (2021:1.095)

Christophorus 17/St. Michael: 1.176 Einsätze (2021:1.116)

Christophorus Europa 3/Suben: 1.675 Einsätze (2021: 1.540)

Christophorus 99/Niederöblarn: 325 Einsätze (2021: 219)

Zusatzmaschine 3: (9 Einsätze)

Christophorus 33/ITH/ Wiener Neustadt: 714 (2021: 684)

Alpin 1/Patergassen: 273 Einsätze (2021: 123)

Alpin 2/Sölden: 517 Einsätze (2021: 162)

Alpin 5/Hintertux: 369 Einsätze (2021: 95)

Alpin Heli 6/Zell am See: 463 Einsätze (2021: 275)

Zwei wesentliche Meilensteine der jüngsten Vergangenheit

Zum einen steht der in Niederöblarn stationierte C14 seit Anfang Oktober auch während der Nachtstunden für Menschen in medizinischen Notsituationen zur Verfügung. “Damit ist er unser dritter Stützpunkt in Österreich – und der zweite in der Steiermark – von dem rund um die Uhr Einsätze geflogen werden”, hält Reinhard Kraxner, ebenfalls Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, fest. Die Ausweitung der Einsatzzeiten ermöglicht nun im Bedarfsfall rund um die Uhr die optimale medizinische Versorgung von Einheimischen und Urlaubsgästen.

Zum anderen kann der Innsbrucker Notarzthubschrauber C1 seit Mitte November nun auch in den Herbst- und Wintermonaten bis mindestens 20 Uhr von der Leitstelle disponiert werden. Auch C9 in Wien, C11 in Klagenfurt und C12 in Graz sind im Winterhalbjahr mittlerweile bis in die frühen Nachtstunden einsatzbereit. “Notfälle halten sich an keine Tageszeit – darum ist es ein Gebot der Stunde, die qualitativ hochwertige medizinische Versorgung aus der Luft auch bei Dunkelheit zu garantieren”, so Trefanitz abschließend.