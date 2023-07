Bis Saisonende: WAC-Spieler Nikolaos Vergos geht vorerst wieder nach Griechenland Wolfsberg - Nach einem halben Jahr im Wolfsrudel verlässt Nikolaos Vergos den RZ Pellets WAC per Leihe bis Saisonende. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © Wolfsberger AC

Nikolaos Vergos brachte es im abgelaufenen Herbst auf elf Einsätze, in denen er ein Tor und eine Vorlage verbuchen konnte. Für die restliche Spielzeit geht es für den 26-jährigen Stürmer auf Leihbasis in seine griechische Heimat zu PAS Lamia. Der Rest der Mannschaft startet nach dem Heimprogramm am Montag, dem 9. Januar 2023, um 15 Uhr, mit dem ersten Mannschaftstraining in die Vorbereitung auf das Frühjahr.