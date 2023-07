Hinweise gesucht Zigaretten­automat gesprengt: Ermittlungen laufen Karlsdorf bei Graz - In der Nacht auf Dienstag, 3. Jänner 2022, versuchte ein bislang Unbekannter in einen Zigarettenautomaten einzubrechen. Dabei sprengte er den Automaten mit einem massiven pyrotechnischen Gegenstand. Die Ermittlungen laufen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (215 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 01.30 Uhr verständigte ein Anrainer per Notruf die Polizei, nachdem ein bislang Unbekannter einen Zigarettenautomaten im Bereich einer Bushaltestellte in der Hauptstraße gesprengt hatte. Dabei steckte er einen massiven Böller in den Ausgabeschacht des Automaten, zündete diesen und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad. Kurz darauf kehrte der Unbekannte mit dem Fahrrad zum Vorfallsort zurück und versuchte offenbar etwas aus dem beschädigten Automaten zu entnehmen, bevor er kurz darauf wieder flüchtete.

Ermittlungen sind am Laufen

Zeugenangaben zufolge flüchtete der Unbekannte mit einem kleinen Fahrrad, vermutlich BMX. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief vorerst ohne Erfolg. Nun laufen die Ermittlungen hinsichtlich des unbekannten Täters. Auch Spurensicherungs-Beamte sowie polizeiliche Sprengstoff-Experten nahmen umgehend die Ermittlungen auf.

Böller der Kategorie F4

Bisherigen Erkenntnissen zufolge handelte es sich beim pyrotechnischen Gegenstand um einen Böller der Kategorie F4. Dabei handelt es sich um Feuerwerkskörper mit großer Gefahr. Sie sind in der Regel erst ab 18 Jahren erhältlich, wobei die Verwendung Personen mit Fachkenntnis vorbehalten ist.

Hinweise werden gesucht

Dem Unbekannten dürfte es trotz der massiven Detonation nicht gelungen sein, ins Innere des Automaten vorzudringen. Der entstandene Sachschaden ist jedoch enorm. Es wird gebeten mögliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kalsdorf bei Graz zu bringen: 059133/6142