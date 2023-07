Der Together Verein Aktuell betreibt der Verein elf Together Points in Kärnten und Graz sowie einen Second-Hand Buchladen in Klagenfurt. Mittels Verträgen mit allen großen Supermärkten wird gespendete Ware allen Menschen zur Verfügung gestellt. Für eine Abholung braucht es keinen Nachweis. Wenn Dinge wie Kleidung oder Hausrat nicht mehr benötigt werden und noch gut sind, finden sie im Together Point dankbare Abnehmer:innen.