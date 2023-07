Qualität AMA-Marketing: Mehrere und strengere Kontrollen Steiermark - Unlängst bekannt gewordene Missstände auf einem steirischen Hühnermastbetrieb haben Folgen: Die AMA-Marketing beauftragte umgehend weitere Kontrollen. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (352 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay / klimkin

Kurz vor Weihnachten veröffentlichte eine Nichtregierungsorganisation Filmmaterial, das Missstände in einem steirischen Hühnermastbetrieb zeigt. Das Filmmaterial ist von Sommer 2022.

Unangekündigte Kontrollen

Wie angekündigt, hat die AMA-Marketing sofort mit der Beauftragung von Schwerpunktaktionen und Spot-Audits durch unabhängige Kontrollstellen reagiert. Dabei wurden in den letzten beiden Wochen zusätzlich 20 Betriebe durch unangekündigte Spot-Audits kontrolliert. Weitere Kontrollen finden in den nächsten Wochen statt. Bislang konnten durch diese Kontrollen keine relevanten Abweichungen und Verfehlungen bei der Tierhaltung aufgedeckt werden.

Vereinzelt Verbesserungsbedarf nötig

Bei einzelnen Betrieben besteht Verbesserungsbedarf, vor allem beim Dokumentationswesen, sowie bei der Sorgfaltspflicht der gemäß AMA-Gütesiegel täglich mehrmals durchzuführenden Stallrundgänge und Einhaltung der Ruhephasen. Zudem sieht sich die AMA-Marketing mit Fragen dazu konfrontiert, warum Missstände, die Tierschützern seit vorigen Sommer bekannt sind, aufgrund der verspäteten Veröffentlichung erst jetzt untersucht werden können.

In Zukunft mehrere Maßnahmen

“Weitere Maßnahmen zur Stärkung des Kontrollsystems werden derzeit mit allen Beteiligten vorbereitet. Konkret wird sich das Verhältnis von angekündigten und unangekündigten Kontrollen ändern. Zur verbesserten Prävention gibt es künftig außerdem mehr Beratung und Schulungen für die Betriebe zur Tierhaltung und -Betreuung. Auch eine stärkere digitale Vernetzung der Daten aller amtlichen und privatrechtlichen Kontrollstellen ist in Arbeit“, so Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Viel Engagement

AMA-Marketing-Chefin Mutenthaler-Sipek: „Wir unternehmen mit viel Engagement alles, damit die landwirtschaftlichen Erzeuger und Lizenznehmer ihre Verträge mit uns erfüllen. Richtlinien, Schulungen, Qualitätsanforderungen, Laboruntersuchungen und Kontrollen durch unabhängige Prüfer tragen mit dazu bei. Das AMA-Gütesiegel geht in vielen Punkten über die gesetzlichen Grundlagen hinaus. AMA-Gütesiegel Richtlinien stellen vergleichsweise höhere Ansprüche an die Landwirte, welche entsprechend mehr an Sorgfaltspflicht aufbringen müssen. Viele Betriebe halten alle Regeln ein und arbeiten einwandfrei. Das zeigen die Kontrollergebnisse der unabhängigen Prüfer, der Tierärzte und weiterer Organisationen.“

Verstöße werden nicht geduldet

Ergeben Kontrollen Abweichungen, werden diese umgehend geahndet – je nach Grad der Verstöße unterschiedlich. Die AMA-Marketing hat im Jahr 2022 rund 50 Betriebe aus dem AMA-Gütesiegel-Programm ausgeschlossen.