Spendensammelaktion Ein Wettbewerb der den Tieren zu Gute kommt Steiermark - Nikolaus Spannbauer veranstaltet einen Bilderwettbewerb. Das Ziel ist es möglichst viele Spenden für den Tierschutzverein "DCM - Dogs, Cats and more" in St.Josef in der Weststeiermark zu sammeln, um den Tieren etwas Gutes zu tun. von Nadia Alina Gressl 3 Minuten Lesezeit (442 Wörter) © 205er Photography

Im Februar veranstaltet Nikolaus Spannbauer den ersten Steirischen Tier Fotowettbewerb für den guten Zweck. Der Fotowettbewerb soll den Sinn erfüllen, Leute zum Spenden animieren. Leute können maximal 3 Fotos von ihren Haustieren, von Wildtieren oder von Nutztieren einsenden. Für die Teilnahme der Fotos am Wettbewerb ist eine Mindestspende von 5€ pro Foto zu entrichten. Die Spenden kommen direkt auf das Spendenkonto des Tierschutzvereins “DCM – Dogs, Cats and more” in St. Josef in der Weststeiermark. Es gibt auch Preise für die Gewinner zu geweinnen. Der Einsendebeginn ist der 1. Februar 2023 und Einsendeschluss ist der 01. April 2023.

Von der Leidenschaft zum Hobby

Nikolaus Spannbauer ist seit zwei Jahren ein Hobby-Fotograf aus der Steiermark und veröffentlicht seine Fotos unter den Künstlernamen 205er Photography. Er war schon immer gerne in den bergen unterwegs und hat die steirische Berglandschaft mit dem Handy festgehalten. “Die dabei entstandenen Fotos wurden dann von mir, immer auf Instagram und Co geteilt und ich merkte das die Fotos gut bei den Leuten ankommen”, erzählt Spannbauer bei einem Interview mit 5Minuten.

Spezialisiert auf Landschaftsfotografie

“Im Januar 2021 hab ich mir dann meine erste Spiegelreflexkamera gebraucht gekauft und mir das Fotografieren angelernt und immer weiter ausgebaut. Ich startetet damals einen neuen Instagram Account unter dem Namen 205er_Photography. Heute zählt der Instagram Account über 3000 Abonnenten”, berichtet Nikolaus Spannbauer. Sein Hauptgenre in der Fotografie ist die Landschaftsfotografie geblieben.

Wettbewerb zum Wohle der Tiere

“Ich nehme jedes Jahr an mehrere Fotowettbewerben teil , wo man eine Summe entrichten muss um teilzunehmen. Ich habe letztes Jahr schon die Idee gehabt einen Wettbewerb zu starten ohne jeglichen Aufwand an Spenden oder dergleichen, leider war der Aufbau dahinter zu groß”, erklärt Spannbauer. “Als ich Ende letzten Jahres über die Zustände der steirischen Tierheime und Gnadenhöfe hörte, sowie das finanzielle Limit an dem die Tierheime stehen, wurde die Idee geboren einen Wettbewerb anzubieten der zum Wohle der Tiere kommt”, so Spannbauer.

“Ein Tier ist mehr als nur ein Tier”

Nikolaus Spannbauer besitzt selber einen Altdeutschen Schäferhund, der ihm täglich zeigt, dass ein “Tier nicht nur ein Tier ist, sondern ein Begleiter durchs Leben, egal ob in harten Zeiten oder in schönen Zeiten”. Sein Hund ist laut Spannbauer auch auf jeder Foto-Tour dabei!

Teilnahmebedienungen

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Benötigt wird ein Wohnsitz in Europa. Die maximale Größe darf pro Bild 5MB nicht überschreiten. Ebenso dürfen pro Person maximal 3 Bilder eingereicht werden. Pro Bild werden 5 Euro für die Teilnahme verrechnet, diese kommen aber unverzüglich auf das Spendenkonto des Tierheimes. Die Sieger werden aus drei Jury Mitgliedern gewählt. Hier erfahren sie mehr.