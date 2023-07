Viel zu tun Dienstagfrüh hatte die Feuerwehr gleich zwei Einsätze Graz - „Der frühe Vogel fängt den Wurm“ – ganz unter diesem Motto stand der heutige 3. Jänner 2023, der den Einsatzkräften der Feuerwehr Hart bei Graz innerhalb von vier Stunden zwei Einsätze bescherte. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (209 Wörter) SYMBOLFOTO © Freiwillige Feuerwehr Stiwoll

Um 03.31 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart zu einer Türöffnung in die Bierbaumstraße im OT Messendorf gerufen.

Frau eingeklemmt

Die Erkundung durch den Einsatzleiter ergab, dass in der Toilette eine Frau gestürzt war und so unglücklich zu liegen kam, dass sie die Türe nicht mehr öffnen konnte und eine Versorgung durch das Rote Kreuz zu diesem Zeitpunkt nicht möglich war. Da Gefahr im Verzug bestand wurde die Türe mittels hydraulischem Rettungsgerät geöffnet. Die Person wurde am Boden liegend vorgefunden, war ansprechbar und konnte umgehend der Rettung übergeben werden.

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Um 07.39 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in die Pachern Hauptstraße gerufen. Dort bot sich dem Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hart bei Graz folgendes Szenario. Ein Auto war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und lag seitlich im Straßengraben. Die verletzte Person war bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurde von den Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt. Nach der Absicherung der Unfallstelle und der Erkundung wurde durch den Einsatzleiter Folgendes veranlasst. Aufbau des Brandschutzes, Bergung des Fahrzeuges, Ölbindearbeiten und Entfernen von Fahrzeugteilen. Nach knapp eineinhalb Stunden konnte der Einsatz beendet werden.