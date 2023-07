VOEB ruft zum Ausmisten auf Studie zeigt: Öster­reicher horten nicht mehr benötigte Handys Steiermark - Die österreichischen Abfallwirtschaftsbetriebe rufen die Bevölkerung zum Ausmisten auf. Eine aktuelle VOEB-Studie zeigt, dass 80 Prozent der Österreicher Kleidung, Mobiltelefone, Kinderspielzeug oder Haushaltsgeräte aufbewahren, obwohl sie nicht mehr gebraucht werden. Der Kreislaufwirtschaft entgehen so wertvolle Rohstoffe. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (482 Wörter) © Pixabay

In einer repräsentativen Studie im Auftrag des Verbands Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) bestätigen 90 Prozent der Befragten, es sei wichtig, alle Gegenstände, die nicht mehr benötigt werden, korrekt zu trennen, zu entsorgen und anschließend zu recyceln. Das sei aus Platzgründen wichtig (47 Prozent), im Sinne einer ökologischen Kreislaufwirtschaft (45 Prozent) sowie als Beitrag für den Umweltschutz (38 Prozent) und zur Einsparung von Energie (36 Prozent) relevant. In der Praxis trennen sich aber nur 20 Prozent der Österreicher konsequent von allem, was sie nicht mehr benötigen. Vier von zehn Befragte horten zu Hause nicht mehr benötigte Handys.

Kreislaufwirtschaft entgehen wertvolle Rohstoffe

„Gegenstände wie Mobiltelefone beinhalten wertvolle Altstoffe, die wir durch Recycling verwerten könnten“, erklärt Gabriele Jüly, Präsidentin des VOEB. „Sie werden dann als sogenannte Sekundärrohstoffe in den wirtschaftlichen Kreislauf zurückgeführt und bilden eine wichtige Ressource für die Herstellung neuer Produkte.“ Deshalb ruft der VOEB alle Österreicher dazu auf, nicht mehr benötigte Gegenstände in die getrennte Sammlung bzw. in entsprechende Altstoffsammelzentren zu bringen.

Baby Boomer sind die besseren Entsorger

Während nur zwölf Prozent der Jüngeren alles, was nicht mehr benötigt wird, auch tatsächlich entsorgen, bestätigen das doppelt so viele ältere Befragte (24 Prozent). Von den Digital Natives werden vor allem elektronische Geräte wie Laptops oder PC-Zubehör (36 Prozent), Computerspiele (29 Prozent) und Spielkonsolen (26 Prozent) aufgehoben. Baby Boomer trennen sich nur von Textilien wie Bettwäsche oder Tischtücher schwerer.

Jeder Zweite hat ein unbenutztes Smartphone zuhause

In Handys stecken jedoch wertvolle Stoffe wie Silber, Platin, Kupfer, Palladium, Tantal und Seltene Erden. Erfreulich sei deshalb, dass jeder zweite Befragte alte Handys über Sammelaktionen spendet. Knapp 38 Prozent heben jedoch noch funktionierende Smartphones für Notfälle auf, weitere 20 Prozent vergessen kaputte oder alte Handys in der Schublade. “Wer sich dazu motivieren kann, soll den Jahreswechsel ganz einfach zum Anlass nehmen, um sich von alten Gegenständen zu trennen. Egal ob man sie nun spendet, verkauft, entsorgt oder sich etwas dazu verdient. Das wäre definitiv ein sinnvoller Neujahrsvorsatz”, schlägt Jüly vor.

Alte Elektrogeräte – brandgefährlich

Nicht unwesentlich sei bei vielen Haushalten auch die Sicherheitsfrage, denn wer Produkte mit eingebauten Lithiumbatterien hortet, lebt im wahrsten Sinn des Wortes brandgefährlich. Denn insbesondere alte Lithium-Akkus neigen bei Reibung zu hochriskanten Explosionen. Fünf Prozent der befragten Millennials gaben außerdem an, alte Handys im Restmüll zu entsorgen. Jüly warnt eindringlich: „Das ist schlichtweg erschreckend und nicht nur eine Gefahr für jeden zu Hause, sondern auch für die Abfallwirtschaftsunternehmen, denn beim Transport oder den Recycling-Prozessen und -Vorgängen können Reibungen entstehen, die gefährliche Explosionen und Brände auslösen.“ Egal ob in Spielzeugen, Laptops, Smartphones oder E-Zigaretten – die Brandteufel verstecken sich überall. „Geräte mit Lithiumbatterien dürfen ausschließlich im Handel oder bei Altstoffzentren entsorgt werden“, so Jüly.