Insolvenzeröffnung

Klagenfurter Vermögens­verwaltung pleite: Konkurs­verfahren eröffnet

Klagenfurt - Über Gläubigerantrag wurde am Dienstag, dem 3. Januar 2023, ein Konkursverfahren über Commodum Vermögensverwaltung GmbH in Klagenfurt am Landesgericht eröffnet.