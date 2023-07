9 Drogentote im Jahr 2022 Drogentod nicht ausgeschlossen: Klagenfurter (33) stirbt an Neujahr Klagenfurt - Das neue Jahr hat kaum begonnen und schon dürfte Kärnten den ersten Drogentoten zu beklagen haben. Ein 33-jähriger Mann wurde von seiner Freundin tot in seiner Wohnung aufgefunden. Das Obduktionsergebnis steht derzeit noch aus. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay.com

Am Sonntag, dem 1. Jänner, wurde ein 33-jähriger Mann von seiner Freundin tot in seiner Wohnung im Stadtteil St. Ruprecht aufgefunden. Laut Medienberichten deute vieles auf den Tod infolge von Drogenkonsum hin. Eine Obduktion ist noch ausständig und soll spätestens am Mittwoch vorliegen. Im Jahr 2022 sind in Kärnten neun Menschen an den Folgen ihres Drogenkonsums verstorben.