Cooler Deutsch-Pop Musik aus Kärnten: So klingt der erste Song von Marie-Ann. Die 25-jährige Marie Fischer, auch bekannt unter dem Künstlernamen Marie-Ann, präsentiert ihren neuen Song "Therapie".

Die Feldkirchnerin Marie Fischer, auch bekannt unter dem Namen Marie-Ann, liebt Musik seitdem sie denken kann. Aus diesem Grund musiziert die 25-Jährige auch schon ihr ganzes Leben lang. Sie genoss eine ganze Reihe an Musikunterricht: “Ich habe als Kind Klarinette gelernt, später Gitarre und Klavier und auch Tanz-, Gesangs- und Schauspielunterricht während meiner Schulzeit genossen”.

Erster Song

Seit ungefähr drei Jahren ist Marie-Ann Sängerin und Gitarristin der Band Lichthaus. Sie schreibt auch selber Songs: “Zuerst schrieb ich die Songs nur für mich, im Frühjahr 2022 kam es dann aber zur Zusammenarbeit mit dem Musikproduzenten Lukas Lach aus dem Burgenland. So entstand dann der Song “Therapie”.

Cooler Deutschpop

“Der Song wurde bereits am 25. November veröffentlicht und handelt von einer Person, mit der sich eine Stunde wie eine Therapie anfühlt, mit der man also über alles reden kann und die einen wieder aufmuntern kann”, erzählt die Sängerin. Anhören kann man sich den Song auf Spotify, Apple Music und Amazon Music.

Bereits zwei Auftritte

Die Künstlerin hatte bereits zwei Live-Auftritte in Velden und in Feldkrichen. Es gibt auch ein Musikvideo, welches in Klagenfurt und am Wörthersee gedreht wurde: