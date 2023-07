Ehrenamtliche Arbeit Weiterhin Tabu­thema: Diese Frauen foto­grafieren Sternen­kinder Steiermark - Nathalie, Diana und Vera stehen 365 Tage im Jahr ehrenamtlich als Sternenkindfotografinnen zur Verfügung. Zu 100% spesenfrei arbeitend sprechen sich die drei Frauen ab, wenn es gilt, ein Sternenkind und seine Eltern zu fotografieren. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (392 Wörter) © Nathalie Weber & Rainer Juriatti

Ihr hauptsächlicher Wirkungskreis ist die Steiermark. Diana Linnenboden lebt im Bezirk Mürzzuschlag und ist somit rein geografisch primär für die Kliniken in Rottenmann, Judenburg, Schladming, Leoben und Bruck an der Mur zuständig. Nathalie Weber und Vera Juriatti leben im Grazer Großraum und decken die restlichen der steirischen Kliniken ab: sämtliche Häuser in Graz, Deutschlandsberg, Feldbach, Hartberg. Aber auch über die Landesgrenzen hinaus gibt es manchmal Bedarf an den drei speziell geschulten Fotografinnen. So hat das Land Kärnten lediglich eine Spezialistin, weshalb besonders Vera Juriatti in den letzten drei Jahren viele Einsätze in Wolfsberg, Klagenfurt und Villach durchgeführt hat. Diana Linnenboden fotografiert auch im niederösterreichischen Neunkirchen.

Starke Motivation gefordert

„24 Stunden bereit zu stehen, das erfordert oftmals ein hohes Maß an Geduld und Durchhaltevermögen“, erzählt Vera Juriatti, die auch als Trauerbegleiterin arbeitet. Sie selbst ziehe die notwendige Kraft aus den Erlebnissen mit ihren fünf Sternenkindern, die sie in den 90er-Jahren zu verkraften hatte. „Viel hat sich seit damals leider nicht anhaltend und damit verlässlich verändert“, erklärt sie. „Im vergangenen Jahr mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass manche LKHs keine Sternenkindfotografen mehr rufen.

Wertvoller Service vorenthalten

Wir kennen die Motive nicht, ein Faktum allerdings ist es, dass jedes Nichtrufen für die betroffene Mutter einen Rückschritt um dreißig Jahre bedeutet.“ Eltern werde dadurch ein wertvoller Gratisservice vorenthalten, sagt die erfahrene Sternenkind-Expertin. Dem will ihre Fotografie-Kollegin Diana Linnenboden durch ihr Engagement massiv entgegenwirken. „Ich habe eine gesunde Tochter“, erläutert sie ihre Motive, „und dafür bin ich sehr dankbar. Im Freundeskreis gab es allerdings einige Schicksalsschläge, Schwangerschaften, bei denen meine Freunde am Ende kein Kind auf dem Arm nach Hause tragen durften. Das war mein Beweggrund, dieses Ehrenamt anzutreten: Um eine bleibende Erinnerung zu schaffen, aus Dankbarkeit und schließlich auch aus Mitgefühl“.

Das ganze Jahr hindurch

Betroffene, die den Gratisservice – der nicht vergleichbar ist mit üblicher Babyfotografie – in Anspruch nehmen wollen, rufen eine der Fotografinnen direkt an oder schreiben eine kurze E-Mail. Die Fotografinnen melden sich und stehen ab diesem Zeitpunkt Tag und Nacht für die Betroffenen zur Verfügung. „Regie führen nur die Eltern und das Sternenkind“, so Vera Juriatti. „Wir besuchen die Familie in den Stunden oder Tagen nach der stillen Geburt, zu Hause oder in der Klinik.“