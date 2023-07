Bald ist es soweit! Süßes Geheimnis gelüftet: "La dolce Mandel" eröffnet in Graz Graz - In der Altstadtpassage wird es bald verführerisch duften: Schon bald eröffnet ein Mandelladen seine Türen und möchte Naschkatzen-Herzen erobern. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) © Elisa Auer

Um die 83 Jahre hat das Zentralkartenbüro in Graz Konzert-, Kabarett- und Theatereintrittskarten verkauft. Bereits im Februar 2022 hat das kultige Kartenbüro zugesperrt. Die Räumlichkeiten in der Altstadt werden jetzt von einem süßen Geheimnis wiederbelebt: Das “La dolce Mandel” eröffnet am 13. Jänner und wie der Name schon sagt, werden hier zuckersüße Mandeln verkauft. Naschkatzen-Träume werden wahr: Bald könnt ihr euch durch viele verschiedenen Mandelkreationen durchschlemmern.