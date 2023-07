Schwerer Unfall Polizei vor Ort: Schwerer Unfall in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt Klagenfurt - Vor wenigen Minuten kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Klagenfurter Feldkirchner Straße. Die Einsatzkräfte befindet sich gerade vor Ort. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (45 Wörter) Eilmeldung SYMBOLFOTO © FF St. Andrä im Lavanttal

Medienberichten zufolge kam es soeben zu einem schweren Verkehrsunfall in der Feldkirchner Straße in Klagenfurt. Was genau passiert ist, ist aktuell noch nicht bekannt. Wie viele Personen dabei verletzt wurden, kann ebenfalls noch nicht gesagt werden. Die Einsatzkräfte befinden sich gerade vor Ort