Nebel & Sonne Im Osten und Südosten hält sich der Nebel, ansonsten kommt die Sonne durch Steiermark - Der Nebel löst sich auf und die Sonne scheint bis zum Nachmittag ungetrübt. Im Osten und Südosten kann sich dieser jedoch halten. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) SYMBOLFOTO © Oliver Mikula

Am Mittwoch beginnt der Tag in vielen Landesteilen mit Nebel und Hochnebel. Meist lösen sich die Nebelfelder im Lauf des Vormittags auf. Die Sonne scheint bis zum Nachmittag ungetrübt. “Im Osten und Südosten kann sich der Nebel jedoch gebietsweise zäh halten. Am späteren Nachmittag ziehen von Nordwesten her wieder dichte Wolken über die Steiermark, es bleibt aber trocken”, wissen die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Die Temperaturen liegen zwischen minus -1 und plus 10 Grad. Bei Nebel bleiben die Temperaturen niedriger. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West. Im Laufe des Tages wird der Wind stärker.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.