Bald! Am 8. Jänner: Kammerchor "Ensemble Kanti" tritt in Stiftskirche St. Paul auf St. Paul im Lavanttal -

Am Sonntag, 8. Jänner 2023 tritt um 15.00 Uhr in der Stiftskirche St. Paul im Lavanttal der professionelle Kammerchor “Ensemble Kanti” unter der Leitung von Chordirigentin und -dozentin Agnes Schnabl gemeinsam mit dem Stiftschor St. Paul unter der Leitung ihres Studienkollegen Stiftskapellmeister Edward Mauritius Münch auf.

Nachweihnachtliches Programm

Das Konzert mit dem Titel “Rejoice in the lamb” bietet ein nachweihnachtliches Programm, in dessen Zentrum Benjamin Brittens 1943 komponierte gleichnamige Kantate und einige Christmas Carols von John Rutter stehen. Darüber hinaus werden Werke von Bach, Byrd, Händel, Distler, Reger u.a. gesungen. Ergänzt wird das Gemeinschaftskonzert mit instrumentalen Beiträgen des Duos „SonusNovus“, die ihre Inspiration in der Verbindung von alten und neuen Klängen finden.