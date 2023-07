Stichtag Grüne Kärnten sammeln der Unterstützungs­erklärungen für Wiedereinzug in den Landtag Kärnten - Mit dem heutigen Stichtag, am 3. Jänner 2023, zur Landtagswahl starten die Grünen mit dem Sammeln der für die Kandidatur erforderlichen Unterstützungserklärungen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) © Grünen Kärnten/Schindler

Mit dem heutigen Stichtag zur Landtagswahl starten die Grünen mit dem Sammeln der für die Kandidatur erforderlichen Unterstützungserklärungen. Da die Grünen in Kärnten in der derzeit laufenden Legislaturperiode nicht im Landtag vertreten sind, werden in jedem der vier Regionalwahlkreise 100 Stimmen benötigt, die ein Antreten am 5. März unterstützen.

Wiedereinzug in den Landtag

Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer ist zuversichtlich, diese erste Hürde für einen Wiedereinzug rasch überwinden zu können: „Das Klima und die Umwelt haben in Kärnten aktuell keine Stimme im Landtag. Die Wahl am 5. März ist unsere Chance, Klimaschutz zurück in den Landtag zu bringen. Denn klar ist, dass wir uns fünf weitere Jahre ohne Klimaschutz einfach nicht leisten können, wenn wir ein lebenswertes Kärnten erhalten wollen. Und die Kärntnerinnen und Kärntner sind längst bereit für eine progressive Klimapolitik und die Energiewende. Insofern bin ich optimistisch, dass wir die erforderliche Anzahl von 400 unterzeichneten und beglaubigten Unterstützungserklärungen flott beisammenhaben werden, um auf den Stimmzettel der Landtagswahl zu kommen.“