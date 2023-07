Polizeikontrolle: Drogen­lenker (35) mit Luftdruck­waffen, Spring­messern und Heroin erwischt Völkermarkt - Luftdruckwaffen, Springmesser und Heroin wurden am Dienstagnachmittag, dem 3. Januar 2023, im Zuge einer Polizeikontrolle im Bezirk Völkermarkt sichergestellt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Auf einem selbst errichteten Schießstand an einem Waldweg in Völkermarkt führten zwei Männer im Alter von 23 und 35 Jahren am Dienstagnachmittag, dem 3. Januar 2023, Schießübungen mit CO₂-Waffen durch. Bei der Fahrt nach Hause gerieten sie in eine Polizeikontrolle. Im Zuge dessen stellten die Beamten fest, dass der 35-jährige Lenker keine Lenkberechtigung besitzt und das Fahrzeug widerrechtlich in Betrieb genommen wurde.

Luftdruckwaffen, Springmesser und Heroin

Aber dem nicht genug: “Weiters konnten im Fahrzeug eine geringe Menge Heroin, zwei Springmesser und fünf Luftdruckwaffen aufgefunden werden”, heißt es seitens der Polizei. Auch gestand der 35-Jährige, gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht, den Konsum von Heroin vor der Fahrt. Er verweigerte die Vorführung zum Amtsarzt.

Gegen seinen 23-jährigen Freund wurde ebenfalls ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen werden die erforderlichen Anzeigen erstattet.