Heimspiel

Rotjacken er­kämpften sich Sieg gegen Ljubljana

Klagenfurt - Der EC-KAC fuhr auch in seinem zweiten Spiel im Kalenderjahr 2023 einen Overtime-Sieg ein. Am Dienstagabend, den 3. Januar 2023, setzten sich die Rotjacken vor fast 4.000 Fans in der Heidi Horten-Arena gegen den HK Olimpija Ljubljana mit 4:3 durch.