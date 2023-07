Auswärtsspiel VSV-Adler mussten sich gegen Inns­bruck geschlagen geben Villach - Nach einer Zwei-Tore-Führung mussten die Blau-Weißen drei Minuten vor dem Ende das vorentscheidende 3:2 hinnehmen und verloren gegen den Tabellenführer aus Innsbruck am Ende nach zwei weiteren Empty-Net-Treffern mit 5:2. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck



Der Start gelang den VSV-Adlern richtig gut: Philipp Lindner zog von der blauen Linie ab und der Puck rutschte Innsbruck-Goalie Tom Mc Collum durch die Beine zur frühen Villacher Führung ins Tor. Erhöht wurde mit einem weiteren Treffer in der Schluss-Sekunde. Der Torschütze diesmal: Chris Collins.

Viele Chancen auf beiden Seiten

In der 33. Minute war es dann so weit: Die Innsbrucker verkürzten auf 1:2. Den Anschlusstreffer erzielte Anders Krogsgaard mit einem verdeckten Schuss, VSV-Goalie Lamoureux hatte keine Abwehrchance. Das Match wog in der Folge hin und her, mit vielen Chancen auf beiden Seiten, aber beide Torhüter präsentierten sich in absoluter Topform.

Sieg für Innsbruck

Im Schlussdrittel dauerte es nur fünf Minuten bis zum Innsbrucker Ausgleich – den Treffer für die Tiroler erzielte Topscorer Brady Shaw. Vier Minuten vor dem Ende machten die Heimischen dann das 3:2 durch Daniel Leavens. Die Blau-Weißen riskierten am Ende alles, nahmen Lamoureux für einen sechsten Feldspieler vom Eis. Der Ausgleich wollte jedoch nicht mehr gelingen – im Gegenteil, die Innsbrucker erhöhten durch zwei Empty-Net-Treffer auf 5:2.