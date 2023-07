Polizei bittet um Hinweise 14-Jährige wurde von maskiertem Mann nieder­gerempelt und aus­geraubt Hartberg - Nahe dem Stadion Hartberg wurde eine 14-Jährige am Dienstag, dem 3. Jänner 2023, überfallen und ausgeraubt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Täter. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Die 14-jährige Oststeirerin war Dienstagmittag zu Fuß auf dem Heimweg vom Stadion Hartberg. Sie hatte eigenen Angaben zufolge kurz zuvor bei einem Supermarkt am Martin-Luther-Platz eingekauft und wollte alleine am Geh- und Radweg über die Stefan-Seedoch-Allee nach Hause gehen. “Dabei hielt sie die silberne Geldtasche ihrer Mutter in den Händen”, erklärt die Polizei.

Von maskiertem Mann niedergerempelt

Wenige hundert Meter vom Supermarkt entfernt wurde die 14-Jährige plötzlich von einem mit Sturmhaube maskierten Mann attackiert. Dabei kam der Unbekannte von hinten auf das Mädchen zu und stieß es wortlos, sodass die 14-Jährige zu Boden stürzte. Mit der entwendeten Geldtasche samt geringen Bargeldbeständen, Gutscheinen und Dokumenten flüchtete der Mann schließlich zu Fuß in Richtung Bundesschulzentrum Hartberg. Das Mädchen blieb unverletzt und erstattete kurz darauf Anzeige.

Täter auf der Flucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Dabei kontrollierten Polizisten im Rahmen der ersten Fahndungsmaßnahmen auch mehrere auf die Personsbeschreibung passende Personen, wobei jedoch kein Hinweis auf eine Tatbeteiligung erhoben werden konnte.

Personsbeschreibung: Beim Täter soll es sich um einen etwa 180 bis 190 Zentimeter großen Mann mittlerer Statur gehandelt haben. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose mit Seitentaschen sowie schwarzen bzw. klobigen Nike-Schuhen bekleidet. Der Mann trug eine schwarze Sturmhaube und soll laut Beschreibung dunkelbraune Augen gehabt haben.

Zeugen gesucht

Mögliche Zeugen der Straftat – insbesondere im Bereich Martin-Luther-Platz/Stadion Hartberg bzw. Stefan-Seedoch-Allee – werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden. “Auch Hinweise zum Tatverdächtigen werden vertraulich entgegengenommen”, so die Beamten.