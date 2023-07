Täter gefasst Telefonzelle ge­sprengt: Polizistin lieferte den ent­scheidenden Hinweis Eggersdorf bei Graz - Bereits bei der Aufnahme in den Polizeidienst gehört sie zu den relevantesten Fähigkeiten eines Polizisten – die Merkfähigkeit. Dass dies nicht von ungefähr kommt, zeigte diese Geschichte. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (303 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am späten Montagabend, dem 2. Jänner 2023, langten die ersten Anzeigen bei der Polizeiinspektion Eggersdorf bei Graz ein. “Unbekannte hatten in einer Sackgasse in Hart bei Eggersdorf einen Straßenleitpflock mittels Böller gesprengt und dabei massiven Lärm verursacht”, erklärten die Beamten. Weitere Anrufe gingen bei der Polizei ein, als offenbar dieselben Personen rund vier Kilometer entfernt neuerlich zuschlugen. “Dabei sprengten sie eine Telefonzelle im Bereich der B72 Grazer Straße. Mehrere Ohrenzeugen berichteten von lauten und sogar spürbaren Detonationen sowie teils vibrierenden Fensterscheiben”, heißt es seitens der Polizei.

Hinweis auf Fahrzeug

Polizisten nahmen daraufhin die Ermittlungen auf und sammelten akribisch Hinweise auf die Täter. Auch Tatortbeamte des Bezirkspolizeikommandos Graz-Umgebung nahmen die Spurensicherung auf. Auf einer sichergestellten Videoaufzeichnung erkannte eine Polizistin schließlich den entscheidenden Hinweis auf das verwendete Fluchtfahrzeug und drei tatverdächtige Männer. “Die Beamtin hatte in Erinnerung, den Wagen von einer länger zurückliegenden Hausdurchsuchung im Bereich der Suchtmittelkriminalität zu kennen”, so die Polizei.

Männer geständig

Weitere Ermittlungen führten die Beamten schließlich zum Wohnort eines 24-Jährigen, bei dem das Fahrzeug vermutet wurde. Mit dem vorliegenden Sachverhalt konfrontiert, zeigte sich der 24-Jährige sowie seine beiden Kumpels (23, 26) schließlich geständig. Sie gaben an, die Böller lediglich getestet haben zu wollen, wobei sie deren Sprengkraft unterschätzt hatten. Bei ihren Sprengungen verwendeten die Männer aus dem Bezirk Graz-Umgebung gleich mehrere Packungen und insgesamt 45 pyrotechnischen Feuerwerkskörper der Kategorien F2 sowie F4. “Vor allem bei Letzteren handelt es sich um Feuerwerkskörper mit großer Gefahr. Die Zündung dieser ist laut Gesetz lediglich Personen mit Pyrotechnik-Ausbildung vorbehalten”, betont die Polizei.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest, ist jedoch enorm. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die drei Männer werden der Staatsanwaltschaft angezeigt.