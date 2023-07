Ende der Weihnachtsferien

Starker Rückreise­verkehr: Auto-Kolonnen rollen nach Hause

Kärnten - Am kommenden Wochenende gehen die Weihnachtsferien in allen neun österreichischen Bundesländern zu Ende. "Eine Rückreisewelle mit Staus und Verzögerungen auf den Transitrouten wird nicht ausbleiben", warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten. In Kärnten dürfte es diesmal allerdings etwas ruhiger zugehen, wie erste Prognosen zeigen.