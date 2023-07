Marktcheck Greenpeace kürt Interspar zum "Super­markt des Jahres 2022" Kärnten - Der Greenpeace-Marktcheck kürt Interspar erneut zum "Supermarkt des Jahres". Platz zwei im Ranking belegt Spar, gefolgt von MPreis aus Tirol. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © Interspar / Johannes Brunnbauer

Fast monatlich nimmt Greenpeace ein anderes Sortiment in den neun größten herkömmlichen Supermarktketten in Österreich unter die Lupe. In diesem Jahr wurden Sortimente wie Schoko-Tafeln, Eiscreme, Apfelsäfte und Hülsenfrüchte, aber auch Blumenerde und Waschmittel hinsichtlich ökologischer Aspekte beurteilt. “Mit den regelmäßigen Bewertungen zeigen wir klar auf, wer bei den Supermärkten wirklich auf die Umwelt schaut”, sagt Gundi Schachl, Leiterin des Greenpeace-Marktchecks. Fünf von acht Sortimentsvergleiche im heurigen Jahr konnte Interspar für sich entscheiden.

Die Ergebnistabelle