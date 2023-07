Auch 2023 Große Nachfrage: Land setzt Gratis-Nachhilfe fort Kärnten - Eine private Nachhilfestunde kostet im Schnitt 20 Euro, im Lerninstitut können sogar bis zu 46 Euro für Einzelunterricht anfallen. Um Familien finanziell zu entlasten, bietet das Landesjugendreferat über die Kärntner Familienkarte in Kooperation mit den Kärntner Volkshochschulen (VHS) deshalb seit 2018 kostenlose Nachhilfestunden an. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) #GOODNews © Pexels / ThisIsEngineering

“Mit der Corona-Pandemie ist der Bedarf nach Lernhilfe nochmals gestiegen. Deshalb haben wir im August 2021 das Gratis-Nachhilfe-Angebot von zehn auf 20 Stunden verdoppelt. Durchschnittlich beträgt die Ersparnis pro Kind um die 600 Euro”, berichtet Landesrätin Sara Schaar (SPÖ). Das Nachhilfeprogramm könne in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch von allen Pflichtschülern von der 1. bis zur 9. Schulstufe in Anspruch genommen werden. „Die Kurse umfassen zehn Kurstage zu je zwei Unterrichtseinheiten. Durch die Arbeit in Kleingruppen können die Trainerinnen und Trainer gut auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen, sie motivieren und gezielt auf Schularbeiten und Prüfungen vorbereiten“, erklärt die Jugend- und Familienreferentin.

427 Kinder haben das Angebot genutzt

Im vergangenen Jahr wurden von den VHS insgesamt 94 Kurse zu je 1.005 Unterrichtseinheiten durchgeführt – und das in allen Bezirken Kärntens. „427 Kinder und Jugendliche haben das kostenlose Nachhilfe-Angebot der Kärntner Familienkarte genutzt“, zieht Schaar Bilanz. Die größte Nachfrage gab es bei Schülern zwischen 13 und 14 Jahren.

Kostenloses Nachhilfe-Angebot wird verlängert

2023 wird das kostenlose Nachhilfe-Angebot für Sechs- bis 15-Jährige im Pflichtschulbereich fortgeführt. Wer noch keine Kärntner Familienkarte hat, kann diese kostenlos online unter www.kaerntnerfamilienkarte.at beantragen. „Es ist mir ein großes Anliegen, Familien zu unterstützen und Chancengleichheit für alle Kärntner Kinder mit Nachhilfe-Bedarf zu schaffen“, so Schaar.