Projekte in Villach, Obervellach und Co. ÖBB investieren heuer 379 Millionen Euro in Kärnten Kärnten - Auch im Jahr 2023 investieren die ÖBB erneut kräftig in die Modernisierung und den Ausbau des 517 km langen Streckennetzes in Kärnten. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (403 Wörter) © ÖBB / Kastner ZT Artikel zum Thema Koralmbahn: Strecken­sperren zwischen Klagenfurt, Wolfs­berg und Bleiburg not­wendigGroßer Umbau geplant: Über 50 Millionen Euro fließen in Villacher Haupt­bahnhof

“Mit Großprojekten wie der Modernisierung der Südstrecke von Wien nach Villach mit der Koralmbahn, aber auch vielen kleineren und größeren Modernisierungsarbeiten sorgen die ÖBB schlussendlich für ein immer attraktiveres öffentliches Verkehrsangebot”, erklärt Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender der ÖBB-Holding. Er dankt auch der Bundesregierung, “die es trotz schwieriger Zeiten geschafft hat, dieses Bauprogramm finanziell abzusichern.”

Kärntner Koralmbahn geht 2023 in Betrieb

Die Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt befindet sich auf der Zielgeraden. Mit Ende 2023 geht bereits der gesamte Kärntner Bereich zwischen Klagenfurt und St. Paul im Lavanttal in Betrieb. Im Mittelpunkt stehen 2023 daher die technische Ausrüstung der Hochleistungsstrecke sowie Fertigstellungsarbeiten etwa am neuen Bahnhof St. Paul im Lavanttal oder der Jauntalbrücke. Damit Reisende in Kärnten schon ab 2023 von der Koralmbahn profitieren, sind auch noch Streckensperren notwendig: Bis 2. April 2023 muss die Strecke Bleiburg-Wolfsberg gesperrt werden sowie von 3. April bis 9. Dezember 2023 die Strecke Klagenfurt-Wolfsberg. Ein umfangreicher Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet – wir haben berichtet.

Probebetrieb bei Kraftwerk Obervellach II geplant

Die bestehenden Kraftwerke Lassach und Obervellach sind hingegen am Ende ihrer technischen Lebendauer angekommen. Seit 2020 laufen daher die Arbeiten für eine komplett neue, unabhängige Kraftwerksanlage in Obervellach. Gebaut wird noch bis Ende 2023, danach folgt der Probebetrieb.

Weiters sollen zahlreiche neue Photovoltaik-Anlagen künftig auch für umweltfreundlichen Solarstrom sorgen. In Kärnten beispielsweise in Spittal an der Drau, Villach und Klagenfurt. Bis 2030 soll mit erneuerbaren Energieträgern österreichweit eine Stromproduktion von jährlich zusätzlich 277 GWh (Gigawattstunden) aus eigenen Erzeugungsanlagen erreicht werden.

Arbeiten im Kraftwerk Obervellach II © ÖBB / ARGE ÖBA

Projekte in Villach und Pörtschach

Neben diesen Großprojekten sind eine Vielzahl von wichtigen Infrastruktur-Projekten in Kärnten bereits im Gange oder in Vorbereitung. Ende 2023 beginnt – wie berichtet – die Modernisierung des Villacher Hauptbahnhofs. Auch in Pörtschach wird im Sommer 2023 die neue Unterführung im Westen der Gemeinde eröffnet, Wartezeiten an der Eisenbahnkreuzung gehören dann der Vergangenheit an. Weiters schaffen die ÖBB im neuen Jahr modernen, leistbaren Wohnraum für bestehende und neue Mitarbeiter. So werden aktuell 24 Wohnungen in Villach saniert und im Sommer fertiggestellt.

Die wichtigsten Streckensperren in Kärnten 2023 11. Dezember 2022 bis 2. April 2023: Bleiburg bis Wolfsberg

3. April 2023 bis 9. Dezember 2023: Klagenfurt bis Wolfsberg

22. April 2023 bis 24. April 2023: Villach bis Jesenice

20. Oktober 2023 bis 12. November 2023: Dellach im Drautal bis Oberdrauburg

11. November 2023 bis 13. November 2023: Villach bis Jesenice

Ausblick auf 2024

Das Herzstück auf der Tauernstrecke, der 8.371 Meter lange Tauerntunnel, wurde im Jahr 1909 in Betrieb genommen. Sein letztes Update, bei dem die Tunnelsicherheit und Gleisbauarbeiten im Vordergrund standen, erhielt er 2004. Rund 20 Jahre später muss der Tunnel modernisiert und für die nächsten Jahrzehnte leistungsfähig gemacht werden. Dafür muss der Tunnel von 18. November 2024 bis 4. Juli 2025 komplett gesperrt werden.