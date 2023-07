Stadtrechnungshof zeichnet tiefrotes Bild der Stadt

Am Freitag

Großes "Depeche Mode"-Konzert sorgt für Sperren und Um­leitungen

Klagenfurt - Depeche Mode bringt am kommenden Freitag, dem 21. Juli 2023, die 28 Black Arena in Klagenfurt zum Beben. Mit Hits wie "Enjoy the Silence" oder "Just Can't Get Enough" wollen sie der Menge einheizen. Rundum kommt es ab 16 Uhr zu Straßensperren und ...