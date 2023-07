Bibliotheken fusionierten

Bücher­nachschub versiegt: Landskroner Lese­ratten sitzen auf dem Trockenen

Landskron - Mit 16. Dezember 2022 wurde die öffentliche Bibliothek in der MS Landskron geschlossen und mit der Alpen-Adria-Mediathek am Kaiser-Josef-Platz in Villach zusammengelegt. Übernommen wurden neben den Büchern auch die Beraterinnen der Landskroner Bibliothek, dennoch sorgt die Fusionierung für Kritik.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) Leserstory