Mann festgenommen Mann onanierte vor Frau: Jetzt werden weitere Zeugen gesucht Judenburg / Knittelfeld - Ein 32-jähriger, im Bezirk Murtal lebender Somalia, steht im Verdacht mehrmals in einem Linienbus unzüchtige Handlungen an sich selbst vorgenommen zu haben. Die Polizei sucht nun weitere Opfer und Zeugen derartiger Vorfälle.

Bereits am 30. Dezember 2022 gegen 17.15 Uhr fuhr der Beschuldigte in einem Linienbus von Judenburg nach Knittelfeld. Er stellte sich in den Nahbereich des Sitzplatzes einer Frau und begann in weiterer Folge mit seiner Hand im Bereich seines Geschlechtsteiles umherzugreifen, wobei er den Blickkontakt zum Opfer suchte. Am 3. Jänner 2023, wieder gegen 17.15 Uhr fuhr das Opfer abermals mit dem Linienbus von Judenburg nach Knittelfeld. Nachdem der Beschuldigte wieder in den Bus zugestiegen war, stellte er sich wieder im Nahbereich des Opfers hin und öffnete in weiterer Folge seinen Hosenschlitz und begann vor der Frau zu onanieren.

Mann wurde festgenommen

Der Beschuldigte konnte nach Anzeigeerstattung des Opfers in weiterer Folge im Zuge der Fahndungstätigkeiten von Polizisten im Stadtgebiet von Knittelfeld angetroffen und festgenommen werden. Er wurde vernommen und gab an, dass er sich aufgrund seiner Alkoholisierung an nichts mehr erinnern könne. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Leoben wird der 32-Jährige nach Abschluss der Erhebungen auf freiem Fuß an angezeigt werden.

Weitere Zeugen und Opfer gesucht

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es im Bezirk Murtal weitere Opfer gibt, die bis dato von einer Anzeigeerstattung Abstand genommen haben. Die Tathandlungen wurden vom Beschuldigten vermutlich ausschließlich im Linienbus zwischen Judenburg und Knittelfeld verübt.

Personenbeschreibung

Zur Person des Beschuldigten wird angeführt, dass der somalische Staatsangehörige ungefähr 190 cm groß, dunkelhäutig und schlank ist. Er macht einen äußerst ungepflegten Eindruck. Opfer und Zeugen eines derartigen Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Knittelfeld, Tel.: 059133-6310-100, in Verbindung zu setzen.