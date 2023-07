Am 13.,14., 27. und 28. Jänner Vier Sale-Tage im Braut­atelier Silvia: Jetzt schnell einen Termin für die Brautkleid-Suche sichern! Kärnten - 2023 wird das Jahr der Liebe! Für alle die sich dieses Jahr trauen und "JA" sagen wollen gibt es nun an vier Tagen im Jänner die ultimative Chance ein Brautkleid zu einem Top-Preis abzustauben! Jetzt schnell einen Termin im Brautatelier Silvia sichern! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (268 Wörter) Werbung Bequeme, aber schöne Schuhe, Brautjungfernkleider, Klebe-BHs und natürlich traumhafte Brautkleider warten auf euch - und das zu einem unschlagbaren Preis! © Prontolux

Neues Jahr, neues Glück: Die Suche nach den Brautkleidern für den Sommer 2023 hat begonnen und im Brautatelier Silvia gibt es im Jänner ein ganz besonderes Angebot: Am 13. und 14. sowie am 27. und 28. Jänner finden coole Sales-Aktionen statt! Bequeme, aber schöne Schuhe, Brautjungfernkleider, Klebe-BHs und natürlich traumhafte Brautkleider warten auf euch – und das zu einem unschlagbaren Preis!

Brautkleider ab 400 Euro!

Ein Brautkleid ab 400 Euro? Klingt unmöglich, ist aber nicht! Bei den Abverkaufs-Wochenenden im Brautatelier Silvia gibt es nun die Chance eines dieser heißbegehrten Traumkleider zu ergattern – jetzt gleich Termin für vereinbaren!. “Wir haben kleine Größen, Übergrößen, klassisch lange, aber auch neckisch kurze Brautkleider, Spitze, Satin, Glitzer und vieles mehr. Die Farbpalette ist riesig und erstreckt sich über Elfenbein, über Creme bis hin zu einem Zartrosa oder Perlweiß”, schwärmt Brautmodeexpertin Silvia Hasberger. Ein Mega-Bonus: Jedes Kleid vom Brautatelier Silvia wird exakt nach den Maßen der Braut angefertigt – Ärger mit Umtausch oder falschem Sitz können so ausgespart werden!

© Brautatelier Silvia © Brautatelier Silvia © Prontolux © Prontolux © Prontolux © Prontolux © Prontolux

Alles, was die Braut begehrt!

Doch das ist nicht alles, was eine Braut von Welt heutzutage braucht: Im Brautatelier Silvia findet ihr auch Klebe-BHs, die einen schönen Rückenausschnitt garantieren (an den Aktionswochenenden um nur 15, statt 39 Euro) und verstärkte Absatzschuhe mit einer bequemen Sohle, die sich den ganzen Hochzeitstag über tragen können (an den Aktionswochenenden um nur 29, statt 59 Euro). “Seit kurzem haben wir außerdem Brautjungfernkleider”, verrät Silvia. Hier kann nach Lust, Laune und Farbmotto der Hochzeit, Schnitt und Farbe jederzeit angepasst werden! Worauf wartest du noch? Jetzt noch schnell einen Termin vereinbaren!

Bequeme Schuhe um nur 29, statt 59 Euro. © Brautatelier Silvia