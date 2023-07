Verbindung unterbrochen Mit Fake-Polizistin telefoniert: "Tochter ist in Verkehrsunfall verwickelt" Velden - Ein 61-jähriger Mann wurde heute von einer anonymen Nummer kontaktiert: Seine Tochter sei angeblich in einem Verkehrsunfall verwickelt. Der Vater sollte demnach eine Kaution bezahlen. Aufgrund eines technischen Problems wurde das Telefonat frühzeitig, ohne eine Kautionshöhe zu nennen, abgebrochen von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (111 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Heute gegen 15 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann aus Velden von einer anonymen Nummer kontaktiert. Am Telefon sei angeblich seine Tochter zu hören gewesen. Diese übergab das Telefon an eine angebliche Polizistin der Dienststelle „K36“, welche einen ausländischen Akzent aufwies. Die vermeintliche Polizistin gab an, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall, mit einem Kleinkind, verwickelt gewesen sei und nun eine Kaution zu bezahlen hat.

Telefongespräch abgebrochen

Aufgrund eines technischen Problems wurde das Telefonat frühzeitig, ohne eine Kautionshöhe zu nennen, abgebrochen. Während des Telefonates mit der angeblichen Polizistin, konnte die echte Tochter erreicht werden und somit der Betrugsversuch vereitelt werden. Schaden entstand dadurch keiner.