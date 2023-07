Anzeige erstattet Gleich 93 Stück: Laden­diebe entwendeten hochpreisige Bekleidungs­artikel Spittal an derDrau - Am gestrigen Dienstag entwendeten Diebe zahlreiche Sportartikel aus einem Sportwarengeschäft. Der Filialleiter erstattete Anzeige. Weitere Ermittlungen werden geführt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (65 Wörter) SYMBOLFOTO © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Gestern erstatte der Filialleiter eines Sportartikelgeschäftes in Spittal/Drau Anzeige über einen Diebstahl in seiner Filiale. Dabei wurden insgesamt 93 Stück hochpreisiger Outdoor-Bekleidungsartikel in einem Gesamtwert von mehreren Zehntausend Euro entwendet. Laut Angaben der Mitarbeiter wurde gegen 14.15 Uhr eine Personengruppe im Geschäftslokal wahrgenommen, welche jedoch keinen Einkauf tätigte. Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Täterschaft. Weitere Ermittlungen werden geführt.