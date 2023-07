Bei Forstarbeiten Schwer verletzt: Mann von laufender Motorsäge im Gesicht getroffen Weitensfeld - Heute Mittag kam es zu einem schweren Forstunfall in Weitensfeld. Ein Mann hatte sich mit einer Motorsäge schwer verletzt. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt geflogen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am heutigen Mittwoch, gegen 14 Uhr, war ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan in seinem Waldstück in der Gemeinde Weitensfeld mit dem Entasten einer 20 Meter langen Fichte beschäftigt. Dabei schlug die laufende Motorsäge zurück, schleuderte ihm den Forsthelm vom Kopf und traf ihn im Gesichtsbereich.

Hilferufe gehört

Ein 58-jähriger Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit seiner Zugmaschine samt Seilwinde in etwa 50 Meter Entfernung mit der Holzbringung beschäftigt war, hörte die Hilferufe des Schwerverletzten. Der 58-Jährige leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen.