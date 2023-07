Heute Nachmittag Mit Hubschrauber: Suchaktion in Klagenfurt war erfolgreich Klagenfurt - Der abgängige Mann, welcher heute in Klagenfurt mittels Hubschrauber gesucht wurde, konnte am Abend gefunden werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (38 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Die Suchaktion vom heutige Mittwoch in Klagenfurt konnte erfolgreich beendet werden. Der dement Mann, der am Nachmittag abgängig war, wurde mittlerweile gefunden. Medienberichten zufolge war er gestürzt. Er wurde sofort in das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt gebracht.