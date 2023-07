Snowboarder ausgeforscht Mit vier Personen kollidiert: Mann (18) konnte Bügel bei Schlepplift nicht mehr halten St. Georgen am Kreischberg - Bei einem Skiunfall Mittwochvormittag, 4. Jänner 2023, wurden vier Personen unbestimmten Grades verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) Ein weiteren Notarzt-Hubschrauber soll in der Nacht in Betrieb genommen werden © ARA Flugrettung

Gegen 11 Uhr benutzte ein 18-jähriger ungarische Staatsbürger mit seinem Snowboard am Schigebiet Kreischberg, den „Schlepplift Rosenkranz“. Der Snowboarder hatte beim Liftfahren Probleme und der Bügel rutschte ihm aus den Beinen. Er versuchte in weiterer Folge den Bügel mit beiden Händen festzuhalten und ihn wieder zwischen die Beine zu bekommen. Kurz vor der Kuppe, am steilsten Stück des Schlepplifts, konnte er den Bügel jedoch nicht mehr halten, stürzte zu Boden und rutschte sodann den steilen Hügel hinunter. Dabei kollidierte er mit sämtlichen nach ihm fahrenden Liftbenutzern.

Vier Personen verletzt

Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen unbestimmten Grades verletzt. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Friesach geflogen. Die drei weiteren Verunfallten begaben sich selbstständig ins Krankenhaus.

Mann wurde ausgeforscht

Der 18-Jährige verließ die Unfallstelle ohne Erste Hilfe zu leisten. Er konnte einige Stunden später ausgeforscht werden. Die Ermittlungen werden vom Alpindienst des Bezirkspolizeikommandos Murau durchgeführt und der Sachverhalt nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft berichtet.