Milde Wetterlage Am Donnerstag: Es regnet und der Wind weht lebhaft Steiermark - Am Donnerstag gibt es viele Wolken und es kommt nur zu wenigen Auflockerungen. Es weht lebhafter Wind, in höheren Lagen wird es stürmisch. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Am Donnerstag gibt es viele Wolken und es kommt nur zu wenigen Auflockerungen. Nördlich der Obersteiermark regnet es. “Die Schneefallgrenze sinkt von 1700 auf 1500 Meter am Abend. Dazu weht lebhafter, in höheren Lagen stürmischer West- bis Nordwestwind. Vom Oberen Murtal bis in den Süden wechseln sich dichte Wolken mit Sonnenfenster ab. Ein paar leichte Regenschauer können sich tagsüber in die Oststeiermark verirren, meist ist es trocken”, wissen die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad, tagsüber steigt die Temperatur auf 8 bis 10 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.