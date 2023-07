Teilweise windig Am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Wolken und sonnigen Phasen Kärnten - Ein Mix aus Sonne und Wolken steht uns am Donnerstag bevor. In den Tauerntälern kann der Wind kräftig werden. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Thomas Kaiser

Am Donnerstag erwartet uns ein Mix aus Wolken und sonnigen Phasen. Auch Nebel und flacher Hochnebel kann sich vor allem vom Klagenfurter Becken bis zum Lavanttal halten. “Nur direkt entlang des Tauernhauptkamms stauen sich von Norden her dichte Wolken und es können einzelne unergiebige Schauer übergreifen”, so die Wetterexperten der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In den Tälern der Tauern greift oft kräftiger Nordwestwind durch, sonst kann der Wind im Norden teils mäßig bis lebhaft auffrischen. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 9 Grad.”

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.