"Qualitätspickerl" ASFINAG prüfte steirische Auto­bahnen auf Herz und Nieren Steiermark - Seit 2004 testen Experten im Auftrag der ASFINAG mittels Road Safety Inspections (RSI) Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. In einem Turnus von zehn Jahren werden so insgesamt 200 Kilometer geprüft.

“Trotz des hohen Verkehrsauskommens und der relativ hohen Geschwindigkeiten sind die Autobahnen und Schnellstraßen die sichersten Straßen in Österreich”, heißt es seitens der ASFINAG. Damit das auch so bleibt, setzt die österreichische Infrastrukturgesellschaft, zusätzlich zu den täglichen Kontrollfahrten durch die Streckendienste der 42 Autobahnmeistereien sowie den Einsatz der Traffic Manager, auch auf vorbeugende Sicherheitschecks in Form von RSI-Prüfungen. Mögliche Schwachstellen und Unfallhäufungspunkte werden so aufgedeckt und verbessert.

Für mehr Verkehrssicherheit

„Kontrolliert werden dabei beispielsweise die Qualität und Sichtbarkeit der Bodenmarkierungen oder auch Rückhaltesysteme wie Leitschienen und Anpralldämpfer”, erklärt Heimo Maier-Farkas, Geschäftsführer der ASFINAG Service. Das Ziel dieser Maßnahmen sei es, tödliche Unfälle oder jene mit Schwerverletzten möglichst zu vermeiden. Ein Beispiel: Durch RSI-Checks wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an Maßnahmen dahingehend umgesetzt. So auch bei der Absicherung von Hindernissen im Nahbereich der Fahrbahn. Durch zusätzliche Fahrzeugrückhaltesysteme wie Leitschienen, Anpralldämpfer oder Betonleitwände werden Kollisionen und das Abkommen von der Fahrbahn verhindert.