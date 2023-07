Hochspannung! Villach gegen Salz­burg: Wer kann das Futsal­match für sich ent­scheiden? Villach-St. Martin - Am kommenden Sonntag, dem 8. Januar 2023, kommt es im Villacher Stadtteil St. Martin zum Spitzenspiel in der 2. ÖFB Futsal Bundesliga zwischen Tabellenführer LPSV Kärnten und dem punktegleichen Verfolger Inter Klessheim aus Salzburg. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © LPSV-K Futsal



In der laufenden Saison sind sowohl die Villacher als auch die Salzburger noch ohne Punkteverlust. Die Villacher sind bei Heimspielen seit über Jahren ungeschlagen und konnten das letzte Duell mit den Salzburgern 9:5 für sich entscheiden. “Das Spiel wird sicherlich nichts für schwache Nerven, wobei vermutlich die Tagesform entscheiden wird, wer die drei Punkte einfährt. Die Zielsetzung ist für uns aber klar: Wir wollen unbedingt diese drei Punkte holen, um die Salzburger in der Rückrunde richtig unter Druck zu setzen”, so Stephan Brozek, Sektionsleiter LPSV Kärnten.

Hochspannung in der Sporthalle St. Martin

Die Zuschauer erwartet jedenfalls ein Futsal-Spiel auf allerhöchstem Niveau. “Wir gehen von einem intensiven, aber hochklassigen Futsalmatch zwischen den besten Teams der Liga aus”, betont auch David Sandic, Trainer Inter Klessheim. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Sporthalle St. Martin in Villach. Einlass ist ab 17.15 Uhr.