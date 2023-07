Kreative Überzeugungsmethoden Kärntner Supermärkte ringen um neue Lehrlinge Kärnten - Mehrere Lebensmittelhandelsketten in Kärnten sind derzeit auf der Suche nach neuen Lehrlingen. Geworben wird mit actionreichen Team-Events, Prämien und Vergünstigungen sowie einem iPad, um die Jugendlichen für sich zu gewinnen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (265 Wörter) © SPAR/gleissfoto

Mit einer hochprofessionelle Ausbildung, actionreichen Team-Events, einem Führerscheinzuschuss und Gutscheinen wirbt zum Beispiel die Lebensmittelhandelskette Hofer, um elf Lehrstellen in Kärnten zu besetzen. Die Jugendlichen erhalten durch Lehrlingsworkshops, E-Learning Content und Lieferantenbesuche Einblicke in das Unternehmen. Auch bestehe die Möglichkeit, Lehre mit Matura zu absolvieren. Das Bruttomonatsgehalt beträgt dabei 1.190 Euro im ersten Lehrjahr, 1.360 Euro im zweiten und 1.720 Euro im dritten Lehrjahr. Interessierte Jugendliche können sich unter karriere.hofer.at über die aktuellen Lehrstellen in der Nähe informieren und sich mit Lebenslauf inkl. Foto, den Zeugniskopien der letzten beiden Schulstufen und optional einem Motivationsschreiben online bewerben.

© HOFER

Auch Spar ist auf der Suche

Spar will ebenfalls Lehrstellen in Kärnten und Osttirol besetzen und bedient sich kreativen Überzeugungsmethoden. “Um die motiviertesten Jugendlichen für sich zu gewinnen, müssen sich Arbeitgeber etwas einfallen lassen”, begründet man. Für SPAR sprechen neben zahlreichen Sozialleistungen, wie z. B. der Treuebonus für Mitarbeitende, Vergünstigungen bei Versicherungen oder Sofortrabatte bei Hervis, auch die höchsten Lehrlingsprämien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel. Insgesamt können SPAR-Lehrlinge in der Lehrzeit Prämien im Wert von über 6.700 Euro dazuverdienen. Gute Leistungen werden außerdem nach dem Ende des ersten Lehrjahres mit einem iPad honoriert. Engagierte Jugendliche erhalten hier ebenfalls einen Führerscheinzuschuss.

“Wer sich für Lebensmittel interessiert, Freude am Kontakt mit Menschen hat, über sehr gute Deutschkenntnisse verfügt und Wert auf einen sicheren Arbeitsplatz legt, für den ist eine Lehrlingsausbildung bei SPAR genau das Richtige”, so die Verantwortlichen. Bewerbungen sind jederzeit online über die SPAR-Jobbörse auf www.spar.at/lehre möglich.