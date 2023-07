Gesetzesnovelle Neue Kärntner Wohn­bauförderung bringt mehr Förderungen und niedrigere Hürden Kärnten - LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ), Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) und Landesrat Martin Gruber (ÖVP) haben am Mittwoch, dem 4. Januar 2023, in einer Pressekonferenz die Neuerungen in den Kärntner Wohnbauförderung präsentiert. Sie sollen dabei unterstützen, leistbaren, modernen und bedarfsgerechten Wohnraum zu schaffen. von Tanja Janschitz 4 Minuten Lesezeit (589 Wörter) © Pixabay

„Wir haben das Regelwerk vereinfacht, Einschränkungen aufgehoben, mehr Möglichkeiten geschaffen und die Höhe der Förderungen und Zuschüsse angehoben. Anreize möchten wir ganz besonders für den Erwerb und die klimafitte Sanierung von bestehenden Gebäuden geben“, fasst es Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) zusammen.

LHStv.in Gaby Schaunig (SPÖ) © Rauchenwald

Mehr Bezugsberechtigte und niedrigere Hürden

Einen Paradigmenwechsel gibt es unter anderem im Bereich der Häuslbauer: die Quadratmetergrenzen werden aufgehoben. Aber: wer kleiner baut, bekommt mehr Geld! „Wir gehen generell weg von Beschränkungen und hin zu Anreizen“, erklärt Schaunig. So wird der Häuslbauerbonus heuer grundsätzlich auf 20.000 Euro angehoben – baut man aber kleiner als 150 Quadratmeter, gibt es 25.000 Euro. Wer lieber einen Kredit in Anspruch nimmt als den Zuschuss, kann sich über eine Erhöhung von 500 auf 700 Euro/Quadratmeter freuen.

Auch bei den Förderungen für Sanierungen, für den Erwerb von Bestandsgebäuden und für die Schaffung von Wohnraum in Bestandsobjekten fällt die bisherige Quadratmeter-Obergrenze, Förderungen und Zuschüsse wurden erhöht. „Außerdem gibt es Vereinfachungen, so entfällt etwa bei barrierefreien Umbaumaßnahmen die Vorprüfung und bei der alleinigen Errichtung einer PV-Anlage die verpflichtende Energieberatung“, erklärt Schaunig. Generell erhöht wurden die Einkommensgrenzen – damit können künftig noch mehr Kärntner die Angebote der Wohnbauförderung in Anspruch nehmen.

Neuerungen bei Sanierungen nach Katastrophen

Eine neue Sonderregelung gibt es bei notwendigen Sanierungen nach Katastrophenereignissen: hier fällt die Altersbeschränkung für Gebäude weg. „Damit gibt es jetzt in diesen Ausnahmefällen Sanierungsförderungen auch für Wohnhäuser, die vor weniger als 20 Jahren errichtet wurden. Das ist ein wichtiger Schritt und wird künftig eine große Erleichterung sein für die Menschen, die von so einem schlimmen Ereignis getroffen werden“, betont Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner. Außerdem könne in diesen Fällen eine Förderung auch dann gewährt werden, wenn bereits in der Vergangenheit eine in Anspruch genommen wurde.

Als Regionalentwicklungsreferent begrüßte auch Landesrat Martin Gruber, „dass die Wohnbauförderung zur Stärkung der Orts- und Siedlungskerne im ländlichen Raum genutzt werden kann, wo viele Gemeinden gegen die Abwanderung kämpfen.“

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) © LPD Kärnten/Walter Szalay Landesrat Martin Gruber (ÖVP) © 5min.at

Team Kärnten: “keine signifikante Verbesserung”

Keine signifikanten Verbesserungen sehen hingegen Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer und LAbg. Gerhard Klocker, Wohnbausprecher des Team Kärnten im Landtag, in den präsentierten Schwerpunkten der neuen Kärntner Wohnbauförderung für 2023: „Was wir erleben, sind maximal einige geringfügige Anpassungen, die zwar grundsätzlich in die richtige Richtung gehen. Von einer Ankurbelung des Wohnbaus oder dem leistbarer machen von Wohnen sind wir allerdings weiterhin meilenweit entfernt. Die neuen Fördermöglichkeiten werden nicht einmal dafür sorgen können, die stark gestiegenen Baukosten abzufedern.“ Laut den beiden Team Kärnten-Vertretern seien weitaus mehr Maßnahmen notwendig, um Wohnen und die Schaffung von Wohnraum in unserem Bundesland günstiger zu machen.

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer © Team Kärnten

Kärntner FPÖ fordert weitere Maßnahmen

Auch der Kärntner FPÖ-Chef NAbg. Erwin Angerer und der Kärntner Wohnbausprecher LAbg. Harald Trettenbrein stellen fest: „Wir hoffen, dass durch die nunmehrigen Änderungen jetzt endlich wieder mehr Kärntner die Wohnbauförderung in Anspruch nehmen können. Die massive Bürokratie und die vielen Auflagen in der Wohnbauförderung müssen aber noch weiter reduziert werden.” Auch fordern die Freiheitlichen eine Veroppelung der Basisförderung des Häuselbauerbonus auf zumindest 30.000 Euro. “Dieser muss auch an Käufer von Eigentumswohnungen mit Hauptwohnsitz ausbezahlt werden. Wohnen und Eigentum müssen wieder leistbar werden“, stellen Angerer und Trettenbrein abschließend fest.

FPÖ-Chef Erwin Angerer © FPÖ Kärnten